Хенрик Ларссон отреагировал на дубль сына в ворота «Урала»
23:27
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон 18 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.
Шведский форвард прокомментировал победу красно-белых во встрече 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).
«Еще один дубль и еще одна шикарная игра. Команда в огне! Очень счастлив, что меня признали лучшим игроком матча», — подписал публикацию Джордан.
В комментариях под публикацией отметился отец игрока, бывший футболист «Селтика» и «Барселоны» Хенрик Ларссон, который поставил смайл огня, а партнер по команде Наиль Умяров назвал футболиста «великим игроком». Также поздравил Ларссона с успехом и бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, написавший «поздравляю».
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