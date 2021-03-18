Хенрик Ларссон отреагировал на дубль сына в ворота «Урала»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон 18 марта на своей странице в Instagram опубликовал новое фото.

Шведский форвард прокомментировал победу красно-белых во встрече 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (5:1).

«Еще один дубль и еще одна шикарная игра. Команда в огне! Очень счастлив, что меня признали лучшим игроком матча», — подписал публикацию Джордан.

В комментариях под публикацией отметился отец игрока, бывший футболист «Селтика» и «Барселоны» Хенрик Ларссон, который поставил смайл огня, а партнер по команде Наиль Умяров назвал футболиста «великим игроком». Также поздравил Ларссона с успехом и бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн, написавший «поздравляю».