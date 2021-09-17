Слуцкий о матче «Рубина» на «Центральном»: «Попал в одну компанию к Гарету Бэйлу, неплохая компашка»
14:30
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий перед матчем 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» поделился ожиданиями от игры на стадионе «Центральный».
— Вы остались не очень довольны газоном Центрального стадиона. Спустя неделю что-то поменялось?
— Ну что ты поменяешь за неделю. Главное, чтобы оно не было хуже. Главное сохранить от дождей, которые есть. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу. Неплохая компашка, — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.
Напомним, поле домашнего стадиона «Ак Барс Арены» готовят к матчу отборочного турнира ЧМ-2022 между Россией и Словакикй , который пройдет 8 октября.
5 сентября Белоруссия и Уэльс провели на «Центральном» матч отбора ЧМ-2022.
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