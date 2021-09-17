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«Ростов» в меньшинстве вырвал победу у тульского «Арсенала» на последней минуте в матче молодежного первенства

14:24

«Ростов» на выезде обыграл тульский «Арсенал» в матче 9-го тура молодежного первенства — 2:1.

Победу ростовчанам на 90-й минуте встречи принес гол Артура Максецова. Отметим, что гости завершили матч в меньшинстве — на 42-й минуте красную карточку получил защитник «Ростова» Александр Мухин.

В параллельном матче «Уфа» в гостях победила «Академию имени Коноплева» — 1:0. Единственный гол забил Дмитрий Загретдинов.

Молодежные команды

9-й тур

«Арсенал Т — мол.» (Тула) — «Ростов — мол.» (Ростов-на-Дону) — 1:2 (0:1)

Голы: Щетинин, 32 (0:1). Хабибов, 71 (1:1). Максецов, 90 (1:2).

Удаление: Мухин (Ростов — мол.), 42.

Судья: Мешков (Москва).

17 сентября. Тула. Стадион «СШ Арсенал».

«Академия им. Коноплева» (Самарская область) — «Уфа — мол.» (Уфа) — 0:1 (0:0)

Гол: Загретдинов, 87.

Судья: Сидорин (Москва).

17 сентября. Приморский. Стадион «Академии футбола им. Юрия Коноплева».

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Иван Торопцев все материалы автора

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