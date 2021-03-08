Экс-полузащитник сборной России Роман Широков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Рубина» над «Зенитом» (2:1) в рамках 21-го тура Тинькофф РПЛ.

«Почему Семак не справляется? Да, не выиграли два матча. Команда идет на первом месте. В этом чемпионате все может быть. Ничего страшного не произошло. Думаю, «Зенит» отстоит то преимущество, которое имеет. Семак справляется со своей работой, два очка преимущества — это все равно первое место. Через тур у «Зенита» будет ЦСКА. Если они хотят сохранить первую строчку, то должны побеждать».

Также Широков назвал причину, по которой Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте.

«Вы представляете, какое это давление? У нас все должны забивать пенальти в добавленное время? Это колоссальное давление. Вратарь сыграл лучше. Психологически это тяжело. Это сумасшедший момент. Плюс долго смотрели повтор, время идет. Дзюба же не все время не забивает», — добавил Широков.

Сегодня, 8 марта, «Рубин» обыграл «Зенит» со счетом 2:1. На 99-й минуте нападающий «Зенита» Артем Дзюба не смог реализовать пенальти.

(Владимир Пушкарев)

«Зенит» пока не побеждал после зимней паузы. У команды из Санкт-Петербурга осталось 42 очка, она продолжает лидировать в турнирной таблице. Отрыв от ЦСКА составляет два очка. «Рубин» набрал 34 очка и обошел «Краснодар», поднявшись на 8-е место.