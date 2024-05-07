Нигматуллин заявил, что Файзуллаев и Салтыков удивили его по ходу сезона РПЛ

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о главных героях сезона в РПЛ.

«Сразу троих лучших игроков РПЛ трудно назвать. Мне нравится, как в этом году играет Тюкавин. Он главный претендент на звание лучшего футболиста. Еще бы отметил Глушенкова, который выделяется в «Локомотиве».

Из вратарей отметил бы Сафонова. Он основной вратарь сборной России. Понятно, играет не без ошибок, но большая часть из них связана с игрой ногами... Нравится также вратарь «Балтики» — Латышонок. Он оставляет хорошее впечатление. А вот третьего назвать трудно.

Для меня в этом чемпионате было два игрока, которые удивили. Это Файзуллаев и Салтыков. Оба хорошие футболисты, проводящие достойный сезон. Из них не стану выбирать одного», — сказал Нигматуллин Sport24.