Защитник «Ростова» Эль-Аскалани: «Карпин — прекрасный человек и тренер»

Египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани рассказал «СЭ» об отношениях с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«У меня отличные отношения с Карпиным. Он прекрасный человек и тренер. Карпин и весь тренерский штаб помогают становиться лучше», — сказал Эль-Аскалани «СЭ».

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В 28-м туре чемпионата России желто-синие сыграют в гостях с «Рубином». Встреча состоится 11 мая.