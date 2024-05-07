Защитник ЦСКА Роша назвал свое состояние хорошим. Игрок попросил замену в матче с «Рубином»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил «СЭ» на вопрос о своем состоянии здоровья после матча 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

На 72-й минуте встречи 29-летний бразилец попросил замену из-за небольшого повреждения.

— Как вы себя чувствуете?

— Хорошо, — сказал Роша «СЭ».

В сезоне-2023/24 Роша забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

В 28-м туре РПЛ армейцы 11 мая сыграют на выезде против «Зенита». Начало встречи — в 19.00 (мск).