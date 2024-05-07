ЦСКА подписал соглашение о сотрудничестве с пятью спортивными школами Подмосковья

ЦСКА сообщил, что подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с пятью подмосковными спортивными школами.

Клуб будет сотрудничать с «Олимп» (Домодедово), «Спортивной школой олимпийского резерва» (Ногинск), «Центральной спортивной школой №?1» (Наро-Фоминск), «Орион» (Балашиха) и спортивнаой школой «Одинцово».

Также пройдет ряд товарищеских матчей между командами академии ЦСКА и областными командами.