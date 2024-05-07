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Сегодня, 15:48

Египетский защитник «Ростова»: «В России у меня все отлично, просто супер»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани рассказал «СЭ» об адаптации в России.

«В России все отлично, просто супер. Но я из арабской страны, поэтому мне тяжело пока привыкнуть. Россия и Египет абсолютно разные государства. Еда, язык, люди — все другое. Пытаюсь адаптироваться как можно скорее. Кстати, пробовал местную кухню. Но совершенно не помню названий. Это был какой-то суп», — сказал Эль-Аскалани «СЭ».
На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В следующем туре желто-синие сыграют в гостях с «Рубином». Встреча состоится 11 мая.

Футбол
РПЛ
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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