Египетский защитник «Ростова»: «Ничего криминального в городе не видел ни разу»
Египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани заявил «СЭ», что чувствует себя комфортно в Ростове-на-Дону.
«Ничего криминального в Ростове не видел ни разу. Хотя в городе я не бываю часто. Тренировка, потом домой. Тем не менее мне очень комфортно в Ростове-на-Дону», — сказал Эль-Аскалани «СЭ».
На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В 28-м туре чемпионата России желто-синие сыграют в гостях с «Рубином». Встреча состоится 11 мая.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|15
|6
|6
|45-24
|51
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Локомотив
|27
|11
|11
|5
|45-37
|44
|
5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|27
|11
|7
|9
|39-40
|40
|
8
|ЦСКА
|27
|9
|12
|6
|47-38
|39
|
9
|Рубин
|27
|10
|8
|9
|26-33
|38
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
12
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
13
|Урал
|27
|7
|7
|13
|27-41
|28
|
14
|Факел
|27
|6
|10
|11
|20-29
|28
|
15
|Балтика
|27
|7
|5
|15
|29-34
|26
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|10.05
|16:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.05
|14:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|11.05
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|11.05
|19:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|11.05
|21:30
|
Балтика – Динамо
|- : -
|12.05
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|12.05
|16:30
|
Факел – Урал
|- : -
|12.05
|19:00
|
Сочи – Пари НН
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|13
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|21
|1
|9
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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