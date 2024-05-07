Египетский защитник «Ростова»: «Ничего криминального в городе не видел ни разу»

Египетский защитник «Ростова» Эяд Эль-Аскалани заявил «СЭ», что чувствует себя комфортно в Ростове-на-Дону.

«Ничего криминального в Ростове не видел ни разу. Хотя в городе я не бываю часто. Тренировка, потом домой. Тем не менее мне очень комфортно в Ростове-на-Дону», — сказал Эль-Аскалани «СЭ».

На данный момент «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. В 28-м туре чемпионата России желто-синие сыграют в гостях с «Рубином». Встреча состоится 11 мая.