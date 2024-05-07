Агент Баринова: «Дзюба? Никто в мире не может указать Диме, с кем не общаться»

Агент капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин прокомментировал высказывания представителя форварда Артема Дзюбы о том, что клуб через агента просил игроков меньше общаться с футболистом.

«Естественно, ко мне никто не обращался, я об этом ничего не слышал и узнал только из интервью. Надо понимать, Дима такой человек, что никто в мире не может ему указать, с кем общаться или не общаться», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

Позже председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал «СЭ» заявление агента.