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Сегодня, 14:10

ЦСКА планирует, что Роша примет участие в матче РПЛ с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Виллиан Роша.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, сообщили «СЭ», что бразилец получил небольшое повреждение по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

Футболист попросил замену на 72-й минуте встречи.

«Виллиан немного подвернул голеностоп, но он думает, что повреждение несерьезное», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал «СЭ», что врачи армейского клуба работают с Виллианом и футболист должен будет поехать вместе с командой на матч 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Все должно быть хорошо, и планируется, что Роша отправится в Санкт-Петербург с командой», — сказал Брейдо «СЭ».

В сезоне-2023/24 Роша забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за ЦСКА во всех турнирах.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 11 мая в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 (мск).

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

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 22 1 3
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