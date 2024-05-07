Баранник: «В нынешнем состоянии Дзюба не пригодился бы «Зениту»

Бывший спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Баранник поделился мнением о будущем нападающего Артема Дзюбы.

«Пригодился бы Дзюба «Зениту»? Нет. Ну потому что у него такое состояние. Там игроки гораздо лучше, нежели он. Как он может пойти в состав «Зенита», если он не проходит в состав «Локомотива»?» — цитирует Баранника «Спорт день за днем».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.