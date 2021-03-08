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Дюпин — об отбитом пенальти от Дзюбы: «Было легко зафиксировать мяч»

19:02
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Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился эмоциями после победы над «Зенитом» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ (2:1). В добавленное время он отбил пенальти от нападающего питерцев Артема Дзюбы.

«Обычные трудовые будни, — сказал Дюпин в эфире «Матч Премьер». — Забили, еще пенальти на последней минуте. Много эмоций... Даже слов не могу подобрать.

Пенальти? Просто стоял по удару. Вот и все. Может, не так сильно пробил Дзюба. Было легко зафиксировать мяч.

Первый раз столько эмоций. Пацаны радуются. Три очка. Сейчас пойдем жен и девушек поздравлять. Все довольны».

Рубин — Зенит

 

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