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Сегодня, 16:05

Шикунов: «У Карпина один минус — нет трофеев. Хочется, чтобы он что-то выиграл»

Алина Савинова
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Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов поделился впечатлениями от матча ростовчан с «Динамо» в 22-м туре РПЛ (4:1).

«Конечно, «Ростов» преобразился. Команда одержала три победы в трех матчах РПЛ, и они абсолютно заслуженные. Вчера «Ростов» просто разорвал «Динамо». Хорошо, что первый тайм закончился со счетом 3:0, а то могло быть и больше. Карпин в очередной раз доказал, что он высококлассный тренер? У него один минус — нет трофеев. Футболисты «Ростова» и сборной его обожают. Хотелось бы, чтобы Карпин что-то выиграл. Можно сколько угодно говорить, что команда при Карпине играет в красивый футбол, но трофеи — это главный показатель», — приводит «РБ Спорт» слова Шикунова.

Команда Валерия Карпина на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ (30 очков). Следующий матч в чемпионате России «Ростов» проведет против «Сочи».

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Александр Шикунов
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РПЛ: «Спартак» — «Урал», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи 22-го тура

«Спартак» выпустил ролик о своих болельщиках
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 18 1 5
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