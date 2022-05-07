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Сегодня, 16:40

Шатов: «Во втором тайме «Спартак» уже играл на удержание»

Шатов прокомментировал поражение «Урала» в матче со «Спартаком»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Полузащитник «Урала» Олег Шатов подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф Рпл против «Спартака» (1:3).

— Были моменты, подходы в первом тайме. Во втором тайме «Спартак» уже играл на удержание. Сегодня победила сильнейшая команда. Нам нужно сделать выводы и продолжать гнуть свою линию. У нас осталось две очень важные игры.

Во втором тайме сыграли два фактора. Нам уже нечего было терять, а «Спартак» играл по счету. Самое главное, что у нас были моменты. Результат закономерен.

— Как-то прояснилась ситуация с контрактом?

— Да не, осталось два матча. Потом будем думать.

«Спартак» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» с 27 очками идет на 14-м месте.

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30%

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1.74
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Олег Шатов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
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 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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