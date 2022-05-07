Шатов: «Во втором тайме «Спартак» уже играл на удержание»

Полузащитник «Урала» Олег Шатов подвел итоги матча 28-го тура Тинькофф Рпл против «Спартака» (1:3).

— Были моменты, подходы в первом тайме. Во втором тайме «Спартак» уже играл на удержание. Сегодня победила сильнейшая команда. Нам нужно сделать выводы и продолжать гнуть свою линию. У нас осталось две очень важные игры.

Во втором тайме сыграли два фактора. Нам уже нечего было терять, а «Спартак» играл по счету. Самое главное, что у нас были моменты. Результат закономерен.

— Как-то прояснилась ситуация с контрактом?

— Да не, осталось два матча. Потом будем думать.

«Спартак» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Урал» с 27 очками идет на 14-м месте.