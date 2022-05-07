Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1) высказалась о работе главного арбитра встречи Владимира Москалева. По ее словам, он судил качественно.

«Хотелось бы отметить спокойную и уверенную работу судьи Москалева. Не рушил темп игры, давал бороться. Когда арбитры судят качественно — об этом тоже надо говорить», — сказала Салихова «СЭ».

Напомним, что Салихова не раз критиковала работу арбитров после игр «Спартака».

Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, набрав 37 очков.