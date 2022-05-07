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Судейство

Сегодня, 16:35

Зарема — о судействе Москалева: «Когда арбитры судят качественно — об этом тоже надо говорить»

Зарема Салихова похвалила арбитра Москалева после матча «Урал» — «Спартак»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (3:1) высказалась о работе главного арбитра встречи Владимира Москалева. По ее словам, он судил качественно.

«Хотелось бы отметить спокойную и уверенную работу судьи Москалева. Не рушил темп игры, давал бороться. Когда арбитры судят качественно — об этом тоже надо говорить», — сказала Салихова «СЭ».

Напомним, что Салихова не раз критиковала работу арбитров после игр «Спартака».

Красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ после 28 туров, набрав 37 очков.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Зарема Салихова
5
5
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
9
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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30 тур
6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 5 : 2
7.05 14:00
Урал – Спартак
 1 : 3
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
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