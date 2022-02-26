Сергей Юран прокомментировал включение защитника Артема Юрана в заявку на матч с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал включение защитника Артема Юрана в заявку на матч 19-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (0:3).

— Он был с «Химками». Это игрок ротации состава. Есть игроки, которые максимально приближены к старту. Он в этой обойме. Он будет играть, если завоюет место. Все будет по-спортивному. Хочу на этом закрыть тему, — заявил Сергей Юран.

До перехода в «Химки» Юран-младший выступал за «Ротор-2», в составе которого в нынешнем сезоне провел 6 матчей в ФНЛ-2. 24-летний футболист был включен в заявку молодежного состава «Химок» в субботу, 26 февраля.