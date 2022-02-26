Юран назвал причины поражения «Химок» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран на послематчевой пресс-конференции подвел итоги матча 19-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (0:3).

— Результатом недоволен. На это есть объективные причины, их все знают. Матч разделился на две составляющие — до удаления и после. Поблагодарил игроков за отношение и желание решать задачи. До первого удаления была дисциплина, моменты. При счете 0:0 были хорошие моменты. К сожалению, ошибка при первом голе не должна была случиться.

На индивидуальные действия Смолова мы заостряли внимание. На второй тайм, когда уравняли составы, было видно, что «Динамо» было более активным и раскрепощенным. Два удаления в центральной зоне — наши болевые точки. Было видно, что и Глушаков наелся. Мы играли с соперником, который ставит задачу чемпионство. Легко Динамо не было. С таким клубом имеют значимость удаления. В индивидуальной беседе с игроками я увидел, что Химки сохранят место в премьер-лиге. Ребята это показали в игре.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в таблице с 14 очками в 19 играх.