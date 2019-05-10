Семин отметил, что два быстрых гола сыграли роль в победе над "Рубином"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о победе матче с "Рубином" (4:0) в 28-м туре чемпионата России. Он отметил важность двух быстрых голов в этой встрече.

– Команда поспешила поздравить вас с днем рождения, забив два быстрых мяча.

– Ну обычно когда день рождения, тренер готовится к поражению, – сказал Семин в эфире телеканала "Матч премьер". – Сегодня было необычно. Мы победили. Хотя 11 мая, в день рождения, мы финал кубка выигрывали, по-моему, у "Спартака". Но в матче сегодняшнем, конечно, роль сыграли два быстрых гола, которые мы забили. В дальнейшем нам стало легче играть. "Рубин" не сдавался, хотел атаковать. Поэтому нам было проще.

– Два быстрых гола – это часть плана?

– Одно дело – можно говорить, что мы планировали. Да, мы хотели активно начать. Мы не очень хорошо начинаем все матчи, особенно дома. Игроки молодцы в этом плане. Две хороших комбинации, которые привели к голу.

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