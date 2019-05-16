"Спартак" оштрафован на 65 тысяч рублей

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 65 тысяч рублей по итогам матча 28 тура против "Уфы" (1:0). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

– Болещьщики красно-белых по ходу матча использовали 2 файера и 2 дымовые шашки. За использование фанатами пиротехнических средств клуб получил штраф в 40 тысяч рублей. Также фанаты "Спартака" вывесили несанкцированный баннер по поводу FAN ID, за это клуб оштрафован на 25 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр