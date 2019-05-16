"Енисей" оштрафован на 50 тысяч рублей за нецензурные выражения со стороны болельщиков клуба

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Енисей" за то, что фанаты команды из Красноярска скандировали нецензурные выражения по ходу матча 28-го тура против "Краснодара"​ (0:4). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

– На 89-й минуте встречи болельщики "Енисея" скандировали нецензурные выражения, клуб получил штраф в 50 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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