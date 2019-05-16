Главный тренер "Оренбурга" Федотов дисквалифицирован на 1 матч чемпионата России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил штрафные санкции по итогам матча 28-го тура "Оренбург" – "Урал" (2:2). Григорьянц сообщил, что главный тренер оренбургского клуба дисквалифицирован на 1 матч чемпионата России.

– После окончания матча с трибуны зрителей "Оренбурга" была брошена бутылка с водой в адрес судей, за это клуб получил штраф в размере 20 тысяч рублей. Сразу после окончания матча фанаты скандировали, за это – штраф в 40 тысяч.

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов и тренер вратарей Платон Захарчук покидали техническую зону по ходу матча, за это они оштрафованы на 10 тысяч каждый. Также Захарчук выходил на футбольное поле, за это "Оренбург" получил штраф в 20 тысяч рублей.

Главный тренер "Оренбурга" Федотов после завершения матча вышел на поле, в центральном круге выражал недовольство судейством, а также толкнул игрока "Урала" Полякова. Федотов прислал свое объяснение, в котором не отрицал, что толкал футболиста. Мы увидели в действиях Федотова умышленный толчок, в регламенте за такие действия есть санкции. За умышенный толчок Федотов дисквалифицирован на 1 матч чемпионата России.

Тренер по работе с вратарями Платон Захарчук после матча в нецензурной форме выражал недовольство работой судейской бригады. Мы получили дополнительный рапорт от судьи Еськова, в котором он рассказывает об инциденте. Захарчук принял участие в заседании по Скайпу. Основное его объяснение в том, что слова были не в адрес судейской бригады и были произнесены в эмоциональном порыве.

У нас есть записи и в рапорте, и в дополнительном рапорте, которые подтверждают, что слова были направлены именно в адрес арбитров, поэтому мы сочли объяснения Захарчука недостаточными. В связи с этим за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц Захарчук дисквалифицирован на 3 матча.

Начальник "Урала" Григорий Иванов 5 раз покидал техническую зону по ходу игры, главный тренер екатеринбуржцев Дмитрий Парфенов и старший тренер команды Владимир Калашников покидали единожды, также Калашников выходил на поле. Иванов, Парфенов и Калашников лично оштрафованы на 10 тысяч каждый за то, что покидали техническую зону. За то, что Калашников выходил на поле, "Урал" оштрафован на 20 тысяч. (Иван Торопцев)

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