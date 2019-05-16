КДК рассмотрит инцидент с участием Мирзова и Ильина в понедельник. Футболисты приглашены на заседание

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит инцидент с участием Резиуана Мирзова и Владимира Ильина в понедельник. Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

В протоколе матча указано: "После окончания матча, находясь на футбольном поле, игрок команды "Арсенал" Мирзов Резиуан N19 ударил рукой в лицо игрока команды "Урал" Ильина Владимира N11 (запись судейской бригады).

Представитель команды "Арсенал" в лице начальника команды Носова П.А. требовал внести в протокол следующую информацию:



Игрок команды "Урал" Ильин Владимир N11 спровоцировал игрока команды "Арсенал" Мирзова Резиуна N19 словами оскорбительного характера по национальному признаку (а именно "чурка").

– Мы рассмотрим этот вопрос в понедельник на внеочередном заседании КДК. На заседание будут приглашены и Мирзов, и Ильин, – сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)

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