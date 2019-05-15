Глава красноярской федерации футбола: "Не стыдно за выступление "Енисея" в сезоне"

Председатель красноярской краевой федерации по футболу, депутат Законодательного собрания края Владимир Демидов подвел итоги сезона для "Енисея". Он отметил, что ему не стыдно за выступление клуба.

– Самое главное это то, что мы не до конца понимали такую большую разницу в классе между ФНЛ и высшей лигой, – приводит "Сибновости Красноярск" слова Демидова. – Во-первых, уровень футболистов отличается. Во-вторых, очень большой фактор тренерский. Аленичев выиграл ФНЛ в прошлом году, и мы все ему доверяли в части формирования команды на этот сезон. Конечно, были тренерские ошибки. Большое количество футболистов, благодаря которым команда вышла из ФНЛ, по разным причинам не попали в высшую лигу. Многие спортсмены были заявлены из других команд, которые прекратили играть в Премьер-лиге.

Чтобы повысить уровень футболистов, нужно иметь финансирование значительно больше, чем оно было у нас. Не секрет, что наш бюджет был самым небольшим в Премьер-лиге. В будущем краю нужно озадачиться созданием собственной спортивной школы, мы должны открыть интернат для одаренных футболистов. Небольшими шагами надо двигаться в сторону краснодарского клуба. Там футбол развивается, как надо.

Задача по возвращению в премьер-лигу должна всегда стоять. Тем более, когда мы почувствовали "вкус" побед и вышли в Премьер-лигу. Этот сезон для нас многое открыл. Сейчас надо обязательно заниматься активно поиском тренера. Это должен быть не просто тренер, а человек, который бы вернул "Енисей" в высшую лигу. Он должен быть нацелен на победы. Я считаю, что и Тихонов, и Аленичев, несмотря на внутренние разногласия, всколыхнули красноярский футбол – о нем заговорили, его услышали и увидели.

Мне не стыдно было за команду в этом сезоне, даже когда она проигрывала 0:4. Это провальные матчи, но они случаются даже в английской Премьер-лиге. Не было такого, что команда, как аутсайдер, просто стояла и отбивалась. Мы играли в футбол. Это очень важно. Где-то не повезло, где-то расслабились. Но в любом случае, эти тренеры внесли определенный вклад в развитие красноярского футбола.

В матче 29-го тура "Енисей" проиграл "Краснодару" и лишился шансов на сохранение прописки в премьер-лиге. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.

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