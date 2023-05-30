Защитник «Пари НН» Александров остался недоволен ничьей со «Спартаком»: «Хотелось побеждать»

Защитник «Пари НН» Виктор Александров в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Хотелось побеждать «Спартак», от ничьи присутствует небольшое неудовлетворение. В принципе, хорошо, что набрали очки. У «Спартака» было больше моментов. Но нам всегда хочется побеждать и неважно, наиграли мы не победу или нет», — сказал Александров «СЭ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 54 очка. «Пари НН» располагается на 14-й строчке — 27 очков.