КДК РФС отправил «Спартаку» заключение по интервью Роши

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по итогам 30-го тура РПЛ.

«Возобновили производство по интервью Роши. Мы получили заключение и отправили «Спартаку», оповестили клубы», — сказал Григорьянц «СЭ».