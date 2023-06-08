Джикия прибыл на заседание КДК РФС

Защитник Спартака Георгий Джикия прибыл на заседание КДК РФС, на котором рассмотрят его удаление в матче 30-го тура с «Крыльями Советов» (0:1).

На 43-й минуте встречи Джикия, находившийся на скамейке запасных, был удален за брань в адрес арбитра.

В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС футболисту может грозить дисквалификация на срок до 4 матчей.