Сафонов оценил игру «Краснодара» на старте сезона в РПЛ

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился своим мнение об игре команды в стартовых матчах чемпионата России.

«Невооруженным взглядом видно, что пока не все получается, — приводит слова Сафонова пресс-служба «быков». — И все-таки я замечаю прогресс по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Мы стали сплоченнее как коллектив. Да, есть потери очков на старте, но впереди длинный сезон — верю, что все хорошее впереди. Важно брать свои очки.

По ходу прошлого сезона мы потеряли много «своих» очков. Упускали победы или проигрывали, будучи фаворитами. Если будем дожимать соперников, то результат придет. Вот и вся история".

«Краснодар» с 7 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ после 5 туров.