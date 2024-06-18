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Кулаков покинул «Урал» спустя девять лет

Алина Савинова
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«Урал» объявил об уходе защитника Дениса Кулакова, который провел в клубе девять лет.

«Словами трудно выразить всю нашу благодарность Денису за его самоотдачу, преданность, любовь к клубу и болельщикам. Спасибо, капитан! Ты навсегда вписал свое имя в историю клуба. Желаем удачи во всем, крепкого здоровья и позитивных событий», — говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

Кулаков выступал за «Урал» с 2015 года. Всего 38-летний футболист провел 265 матчей за «шмелей», отметившись 1 голом и 28 результативными передачами.

«Урал» по итогам сезона-2023/24 вылетел из РПЛ впервые за 11 лет.

Источник: https://t.me/fc_uralEkb/16300
Денис Кулаков
Футбол
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
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ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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25.05 16:30
Балтика – Локомотив
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