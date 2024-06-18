«Локомотив» рассчитывает сохранить Миранчука за счет денег с продажи Глушенкова в «Зенит»

«Локомотив» предложит полузащитнику Антону Миранчуку зарплату в размере 15 миллионов рублей в месяц, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, железнодорожники собираются потратить часть денег от трансфера форварда Максима Глушенкова в «Зенит», чтобы попытаться сохранить Миранчука в команде.

Ранее сообщалось, что клуб из Санкт-Петербурга согласовал с 24-летним Глушенковым контракт на четыре года с зарплатой 240 миллионов рублей за сезон.

Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2013 года. В прошедшем сезоне 28-летний полузащитник провел 38 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. Контракт футболиста с клубом истекает 30 июня 2024 года.