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РФС признал правильными решения судьи Москалева в матче «Локомотив» — «Зенит»

18:53
Падение Сердара Азмуна.
Падение Сердара Азмуна.
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала правильными решения арбитра Владимира Москалева в спорных моментов матча 6-го тура Тинькофф-РПЛ «Локомотив» — «Зенита» (0:0).

На 27-й минуте в штрафной железнодорожников в борьбе с Ведраном Чорлукой упал Сердар Азмун. Сине-бело-голубые попросили рассмотреть данный эпизод.

ЭСК РФС признала правильным не назначать пенальти, поскольку контакт Чорлуки и Сердара Азмуна (наступание на ногу) не был акцентированным, «произошел вскользь и с незначительной частью стопы нападающего» и не стал причиной падения футболиста.

Также РФС признал правильными решения арбитра в эпизодах, по которым обращение подал «Локомотив».

Комиссия признала, что Москалев правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 9-й минуте, поскольку рука футболиста петербуржцев, в которую попал мяч, была прижата к телу.

Также ЭСК согласилась с отменой гола в ворота «Зенита» на 10-й минуте.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что решение по отмене гола и фиксации положения «вне игры» принято по фактическим обстоятельствам эпизода с учетом продемонстрированного компьютерной системой судьи ВАР изображения с «офсайдной» камеры и наложения на него линий проекций тел предпоследнего игрока обороняющейся команды и нападающего», — говорится в сообщении РФС.

Локомотив — Зенит

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212240

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