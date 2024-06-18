Круговой сообщил о прибытии в расположение ЦСКА: «Я уже на месте»

Новичок ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам московского клуба после прибытия в расположение команды.

«Привет, армейцы! Ну что, готовы к новому сезону или спите? Я уже на месте!» — сказал Круговой в видео, опубликованном в Telegram-канале красно-синих.

В январе защитник подписал предварительный контракт с ЦСКА. После этого «Зенит» перевел Кругового во вторую команду, в которой он провел всю первую половину 2024 года.

3 июня сине-бело-голубые сообщили, что Круговой покинул команду, и пожелали футболисту удачи в ЦСКА.

По итогам сезона-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.