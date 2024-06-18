Агент Миранчука: «Локомотив» повысит зарплату Антону? Предложений нет. Все в отпуске"

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, в комментарии для «СЭ» высказался о будущем футболиста.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что железнодорожники намерены предложить Миранчуку зарплату в размере 15 миллионов рублей в месяц.

«Абсолютно ничего неизвестно об этом. Только разговоры, а предложений нет. Все в отпуске. Повышение зарплаты увеличивает шансы остаться в «Локомотиве»? Не знаю. Антон настроен уехать в Европу», — сказал Шпинев «СЭ».

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал семь голевых передач. Контракт 28-летнего полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.