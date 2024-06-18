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Сегодня, 10:26

Экс-игрок «Химок»: «В Бельгии удивлялись, как Промес продолжал играть у нас после приговора»

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Бывший игрок «Химок» и «Уфы» Александр Филин, выступающий сейчас за «Эйпен» в Бельгии, рассказал о стереотипах насчет России в Европе.

«У европейцев есть стереотип, что все русские — богатые. Пацаны спрашивали: «А ты на фига сюда приехал? Вам же там такие бабки платят!» Еще они сильно удивлялись, как у нас Промес продолжал играть в футбол после вынесения приговора: «Это все ваша русская мафия!» — сказал Филин Sport24.

В феврале 2024 года Промес был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы со «Спартаком». Нидерландца поместили под стражу за то, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.

Позднее Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, которого на родине приговорили суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам: за нападение на двоюродного брата и контрабанду наркотиков.

Источник: Sport24
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Уфа
ФК Химки
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