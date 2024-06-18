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Малафеев: «СМИ не стоит лезть в личную жизнь Сафонова»

Руслан Минаев
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Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Повлияют ли личные проблемы Сафонова на его карьеру во Франции? Я считаю, что спортивным СМИ не стоит лезть в личную жизнь Матвея Сафонова и любого другого футболиста. Это не наши с вами дела. Уверен, что все проблемы, если они есть, будут решены взрослыми людьми в частном порядке. А наша задача — болеть за Матвея и желать ему удачи в новом клубе!» — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

11-го числа появилась информация о том, что с Сафонова сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Позже сообщалось, что футболист так и не погасил задолженность в размере 60 миллионов рублей.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Малафеев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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