Малафеев: «СМИ не стоит лезть в личную жизнь Сафонова»

Экс-голкипер сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Повлияют ли личные проблемы Сафонова на его карьеру во Франции? Я считаю, что спортивным СМИ не стоит лезть в личную жизнь Матвея Сафонова и любого другого футболиста. Это не наши с вами дела. Уверен, что все проблемы, если они есть, будут решены взрослыми людьми в частном порядке. А наша задача — болеть за Матвея и желать ему удачи в новом клубе!» — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

В пятницу, 14 июня, «ПСЖ» объявил о переходе 25-летнего голкипера. Контракт футболиста с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ранее он выступал за «Краснодар».

11-го числа появилась информация о том, что с Сафонова сняли запрет на выезд из России в связи с погашением долга по алиментам. Позже сообщалось, что футболист так и не погасил задолженность в размере 60 миллионов рублей.