Агент Сутормина рассказал, что игрок поедет на сбор с «Зенитом»
Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев ответил на вопрос о будущем игрока.
— Он планирует поехать на сбор?
— Да.
— Может ли Алексей остаться в «Сочи»?
— Нет. «Сочи» — очень достойный клуб, там хорошее руководство, топ-тренер. Алексею было очень комфортно в «Сочи». Но, к сожалению, сейчас они будут играть в ФНЛ. Желаем им успехов, вернуться в РПЛ.
Вторую половину сезона-2023/24 Сутормин провел на правах аренды в «Сочи». В 10 играх он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|22-31
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|
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|7
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|34-41
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|
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|30
|8
|6
|16
|29-51
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|
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|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
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|Балтика
|30
|7
|5
|18
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|26
|
16
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|30
|5
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|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
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ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4
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