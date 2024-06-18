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Сегодня, 08:38

Агент Сутормина рассказал, что игрок поедет на сбор с «Зенитом»

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина Александр Клюев ответил на вопрос о будущем игрока.

— Он планирует поехать на сбор?

— Да.

— Может ли Алексей остаться в «Сочи»?

— Нет. «Сочи» — очень достойный клуб, там хорошее руководство, топ-тренер. Алексею было очень комфортно в «Сочи». Но, к сожалению, сейчас они будут играть в ФНЛ. Желаем им успехов, вернуться в РПЛ.

Вторую половину сезона-2023/24 Сутормин провел на правах аренды в «Сочи». В 10 играх он забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт
Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Зенит
0
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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