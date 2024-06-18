Барбоза: «За российскими футболистами, конечно, следят в Европе»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что отстранение от европейских турниров отрицательно сказывается на российских игроках.

«Конечно, чемпионат Европы играет огромную роль в трансферном рынке. Он влияет на ход трансферного окна. Скауты всех клубов мира пристально следят за такими крупными турнирами, анализируют, делают выводы, убеждаются в необходимости трансфера или наоборот. Думаю, если бы сборная России участвовала на Евро, то после турнира еще два-три игрока могли бы уехать в Европу, как Матвей Сафонов.

Может, не сразу, но в течение двух окон. За российскими футболистами, конечно, следят в Европе, переход Сафонова в топ-клуб Франции — доказательство. Но отсутствие команд в еврокубках отрицательно влияет на будущее многих талантливых игроков», — цитирует «РБ Спорт» Барбозу.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях