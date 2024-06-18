Le Figaro: Мбаппе пропустит все матчи группового турнира Евро-2024

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пропустит матчи группового турнира чемпионата Европы-2024 в Германии, сообщает Le Figaro.

По данным источника, форвард восстановится не ранее, чем через 15 дней. Обследование выявило у игрока перелом носа. Отмечается, что Мбаппе может вернуться в расположение сборной на матчи плей-офф Евро-2024.

25-летний француз на 86-й минуте встречи с Австрией (1:0) столкнулся с защитником Кевином Дансо, после чего оказался на газоне. Изначально предполагалось, что ему потребуется операция, но после обследования в больнице Дюссельдорфа было принято решение обойтись без хирургического вмешательства.

Во втором матче на Евро-2024 Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, а 25 июня — с Польшей.