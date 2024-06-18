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Батак: «Станкович — сильный тренер, он покажет свой уровень в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил назначение сербского специалиста Деяна Станковича главным тренером «Спартака».

«Как в Сербии восприняли назначение Станковича в «Спартак»? Этого не ждали. Деян хороший человек, сильный тренер. Он попал в серьезный клуб, набрав достаточно опыта и в Венгрии, и в Италии. Теперь будет показывать свой уровень в РПЛ. Думаю, у него все получится. Но это будет не быстрый процесс, на все нужно время. Каждому тренеру требуется минимум два сезона, чтобы провести правильную селекцию и биться за чемпионство», — приводит «РБ Спорт» слова Батака.

«Спартак» в мае подписал контракт со Станковичем на два года. Ранее специалист работал с «Црвеной Звездой», «Сампдорией» и «Ференцварошем».

Источник: РБ Спорт
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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