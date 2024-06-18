«Динамо» интересуется Суторминым

Как стало известно «СЭ», «Динамо» заинтересовано в переходе полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина. Главный вопрос — согласовать трансфер с питерцами.

Ранее сине-бело-голубые не раз отказывали в переходе Сутормина в различные московские клубы, включая «Динамо».

До конца контракта с «Зенитом» у 30-летнего футболиста остался один год, последние пять месяцев он провел в аренде в «Сочи». В 10 играх Сутормин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.