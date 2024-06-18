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Юсупов о возможном переходе в «Химки»: «Ничего не знаю об этом»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник Артур Юсупов ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

31 мая Юсупов покинул «Сочи», об этом объявила пресс-служба клуба. Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 34-летний игрок может оказаться в «Химках».

«Для кого прохожу медосмотр? Секрет. Переход в «Химки»? Посмотрим. Пока ничего не знаю об этом», — сказал Юсупов «СЭ».

Юсупов выступал за «Сочи» с осени 2020 года. В прошедшем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и отдал 2 голевые передачи. Всего 34-летний футболист провел за южан 115 матчей, в которых забил 21 гол и отдал 13 голевых передач.

Артур Юсупов
РПЛ
ФК Сочи
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
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 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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