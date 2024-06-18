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Булыкин удивлен словам Кварацхелии о базе «Локомотива»: «В Баковке идеальные условия»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста красно-зеленых Хвичи Кварацхелии. Грузин в блоге на The Player's Tribune написал, что во время выступлений за московскую команду он жил на базе в глухом лесу, где по ночам не было света.

«Баковка считается одним из идеальных мест для тренировок и жизни. Может, был период, когда случались такие страсти. Я, конечно, удивлен, что Хвича сказал это. Я считаю, в Баковке идеальные условия для футболистов. Ничего тебя не отвлекает, можно всегда съездить в город. Футбольные поля и тренажеры у тебя есть. Это шикарные условия. Не у всех команд такое есть», — сказал Булыкин «СЭ».

В феврале 2019 года грузин на правах аренды перешел в «Локомотив». Летом того же года он стал игроком «Рубина». С 2022 года вингер выступает за «Наполи». В минувшем сезоне он провел за неаполитанцев 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.

Хвича Кварацхелия в &laquo;Локомотиве&raquo; (2019 год). Хвича вспомнил Россию: «Жил в страшном месте на базе. Только я и служба безопасности, вокруг собаки»

Дмитрий Булыкин
Хвича Кварацхелия
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
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25.05 16:30
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ЦСКА

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