Булыкин удивлен словам Кварацхелии о базе «Локомотива»: «В Баковке идеальные условия»

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-футболиста красно-зеленых Хвичи Кварацхелии. Грузин в блоге на The Player's Tribune написал, что во время выступлений за московскую команду он жил на базе в глухом лесу, где по ночам не было света.

«Баковка считается одним из идеальных мест для тренировок и жизни. Может, был период, когда случались такие страсти. Я, конечно, удивлен, что Хвича сказал это. Я считаю, в Баковке идеальные условия для футболистов. Ничего тебя не отвлекает, можно всегда съездить в город. Футбольные поля и тренажеры у тебя есть. Это шикарные условия. Не у всех команд такое есть», — сказал Булыкин «СЭ».

В феврале 2019 года грузин на правах аренды перешел в «Локомотив». Летом того же года он стал игроком «Рубина». С 2022 года вингер выступает за «Наполи». В минувшем сезоне он провел за неаполитанцев 45 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач.