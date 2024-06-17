Вадим пока не знает, когда проведет следующий бой.

В феврале 2024-го Вадим Немков одержал первую победу в тяжелом весе, задушив Бруну Капелоццу, и с тех пор не выходил в клетку. На премьере реалити-шоу от «Хардкора» HFC Reality, где Немков был почетным гостем, он рассказал журналистам, почему до сих пор не подрался, поделился эмоциями от победы старшего брата Виктора над Шамилем Гамзатовым, сравнил Хамзата Чимаева и Икрама Алискерова, оценил победу Ислама Махачева над Дастином Порье и поговорил на множество других тем.

«Весогонки убивали брата. Рад, что он перешел в тяжелый вес»

— Вадим, приветствуем на премьере реалити-шоу Hardcore. Что привело сюда?

— Мне предложили организаторы. Сообщили, что будет премьера, и предложили приехать, посетить. Я вот из Белгорода, как говорится, не поленился и приехал сюда посетить мероприятие, посмотреть шоу. Сказали, что очень крутое, на высоком уровне все. К сожалению, первую серию пока не успел посмотреть. Я из Питера приехал, в разъездах был. Сегодня посмотрю эту серию и вечером посмотрю первую серию. Ожидание, конечно, чего-то крутого.

— Тебе когда-нибудь предлагали поучаствовать в подобном проекте в качестве тренера?

— Еще пока не предлагали. Еще пока, видать, не достиг того... Пока не предлагали.

— Ты сказал про Питер. Не успели с тобой пообщаться после боя твоего брата Виктора. Насколько доволен его выступлением? Он остался чемпионом, многие не считали его фаворитом.

— Я рад, что Виктор победил. Конечно, есть моменты, ошибки, над которыми надо работать, но, в принципе, главное, что выиграл, потерпел. В 37 лет держать высокий темп боя и драться пять раундов — это дорогого стоит. Я рад, что он перешел в тяжелый вес и не изнуряет себя весогонками этими всеми, которые, честно говоря, его убивали, когда он выходил на предыдущие бои. Сейчас он в тяжелом весе — новый виток его карьеры.

— Он в интервью сказал такую цитату, которая везде разлетелась: «После второго раунда Вадик сказал: не ссать». А что на самом деле ты подсказывал ему после первых двух раундов, которые, скорее всего, Виктор проиграл?

— Первый раунд я не считаю, что он проиграл — там был равный, обоюдные попадания с одной и с другой стороны. Второй раунд проиграл за счет нокдауна и за счет того, что его перебивал Шамиль. После второго раунда, после нокдауна, я сказал: не переживай, все нормально, сейчас по-новому поборись. И сказал, что он подустал, все хорошо. Не знаю, по-моему, «не ссать» не говорил. Может быть, и сказал это на эмоциях. Но старался говорить более понятным языком. Мы видели: после того как Шамиль встал, он прям подотек. Ну видно, что он стал уже таким тяжелым. Витек был получше, по-моему, после второго раунда.

Фото из соцсетей Вадима Немкова

«Алискеров выше уровнем боец, нежели Чимаев»

— В мире единоборств громкая новость произошла с отменой боя Хамзата Чимаева. Говорят, что его преследовала болезнь на протяжении всего лагеря. Как думаешь, это может быть связано с тем, что Хамзат тяжело гонял вес в этом лагере? Потому что весил за 100 кг, а гонял в 84.

— Знаете, когда Хамзат залетел в UFC, он подрался в двух боях за неделю в разных весовых категориях. Сначала согнал в 77, потом погнал в 84 или наоборот это сделал. Для организма такой стресс — очень серьезно бьет по организму. Есть понятие у спортсменов: после соревновательного периода, после выступления организм две недели на спаде, потому что сильное эмоциональное, физическое переутомление.

Все вот эти моменты — они тянут спортсмена в яму. Ты подходишь к бою на пике, ты выплескиваешь всю свою силу, скорость, эмоции, и после этого боя обычно идет спад. Но Хамзат — он подрался на следующей неделе, и для организма это очень серьезный удар. Тем более там опять придерживание веса, режим, опять эмоции, переживания, потому что на кону стояло очень много. Первый бой он выиграл, а второй надо выигрывать, чтобы, как говорится, не лохануться. Он задачу выполнил, но в дальнейшем его здоровье... Возможно, эти два боя сказались.

— Некоторые сейчас придерживаются мнения, что Хамзата могут в скором времени уволить из UFC, несмотря на то что он такая большая звезда, — в связи с тем, что он пропустил много поединков. А как ты считаешь, возможен ли такой исход событий?

— Я думаю, невозможен. Думаю, они предложат ему подняться в весовой категории, чтобы к следующему бою он подошел ответственнее, все было хорошо со здоровьем, сделал вес. А так, я думаю, вряд ли его уволят.

— В полутяжелый вес, думаешь, предложат подняться?

— В полутяжелом весе, я думаю, ему будет уже тяжеловато, хотя у него уровень борьбы очень хороший, а в полутяжелом весе, насколько мне известно, там сейчас кроме Магомеда Анкалаева, который очень хорошо владеет борьбой, борцов такого уровня мало — как Анкалаев, как Хамзат. Я думаю, что в полутяжелом весе он даже сможет навести шуму.

— Сейчас Хамзата заменит Икрам Алискеров. У него должен был случиться бой в эту ночь, этот бой должен был быть трехраундовым, теперь пятираундовый в другой стране. Насколько тяжело ему будет?

— Переход с трех раундов на пять — я считаю, это не такая уж проблема. Когда дерешься на таком уровне, надо быть готовым. Бывает, даже проводишь кэмп, на тренировке не можешь отстоять ни одного пятираундового спарринга, а выходишь на бой, дерешься пять раундов, потому что у тебя нет выбора, и дышишь. У Икрама с выносливостью, насколько мне известно, проблем не было никогда.

Я думаю, самой главной проблемой будет акклиматизация. Потому что он где, в Америке тренировался? Когда приезжаешь из Америки сюда, в наш часовой пояс, то очень тяжело. Ну, думаю, за неделю он справится с акклиматизацией, но приехать в Америку на коротком уведомлении — намного легче переносится акклиматизация, чем оттуда — сюда. Ну это по мне.

Я дрался в Японии, мы особо не заморачивались с акклиматизацией, ехали за четыре дня до боя. Вот как раз на четвертый день начиналось самое пекло, как говорится. Когда ты не спишь всю ночь практически, в четыре заснул. Там в Японии еще такая система, что в 8-9 утра увозят на арену. И вот до 3-4 часов ночи не спишь, потом засыпаешь, пару часов спишь, и подъем, ехать на арену. Здесь получше будет, но все равно в последнюю неделю перед боями — там с самого утра загруженность. Медийные какие-то моменты: фото, видео. Я думаю, Икрам справится и выиграет. Я буду болеть за него, потому что мы с ним были в сборной вместе.

— Икрам в свое время проиграл Хамзату, но многие говорили, что он тогда просто не был готов. Сейчас, если сравнивать, кого ты назвал бы более сильным спортсменом?

— Сейчас, мне кажется, Икрам более сильный спортсмен, чем Хамзат. Потому что у него есть удар, которым он заканчивает бои нокаутами. Он также может побороться на высоком уровне. Я думаю, что реально в том бою с Хамзатом у Икрама были просто какие-то проблемы с подготовкой или чем-то еще. Я думаю, что Икрам сейчас выше уровнем боец. И плюс Икрам дисциплинированнее. Знаешь, когда бойцы в 84 кг подходят к лагерю с весом больше 100 кг, то это говорит о том, что-либо они недисциплинированные, либо что-то со здоровьем. Но все равно, когда ты понимаешь, что у тебя через два-три месяца бой... По крайней мере, у меня так было всегда: я начинал гонять вес, и уже на второй этап подготовки у меня вес был 108 кг. Но я дерусь в 93. То есть 14-15 кг лишнего. А когда ты в 84 дерешься и гонять со ста с чем-то — это тяжело, конечно.

«Махачев добавил больше, чем Царукян»

— Недавно состоялся бой Ислама Махачева. Смотрел ли в прямом эфире? Насколько удивился, что аж до пятого раунда Порье дотянул?

— Я не смотрел в прямом эфире, смотрел уже в записи. Но я не удивлен, что Порье дотянул до пятого раунда, потому что он дрался с Хабибом, а Ислам и Хабиб — это одна школа, и Порье по-любому готовился к тому, что будет вязкая, тяжелая борьба, жесткий контроль. По-любому он готовился, он боец высокого уровня, и я ожидал, что может быть такой тяжелый бой.

— Не так давно Арман Царукян тренировался с вашей командой в одном зале. Что можешь сказать о шансах Армана в бою с Исламом?

— Мы тренировались в Кабардино-Балкарии, Арман просто приезжал к нам в спортзал, иногда боролся с нашими пацанами молодыми. Он с нашей командой не спарринговал, просто в одном зале тренировались вместе. Там у него было больше борьбы. Я с ним не боролся, со стороны у него высокая техника. Я думаю, что по сравнению с предыдущим боем Арман добавил, но Ислам, мне кажется, добавил больше. Потому что сравнить бои Ислама и Армана, если сопоставить соперников, бои намного серьезнее, и Ислам всех размазывает просто. У Армана были и поражения.

— Относительно Порье можно ли эту фразу применить?

— Он закончил бой досрочно, значит, размазал (улыбается). Понятное дело, что бой был равный, сильный соперник, но бой-то закончен досрочно. Если бы это было решение, как в бою с Волкановски... Но в бою с Волкановски он поставил точку. Жирную. Ногой. А тут финишировал. Говорил, что задушит, — задушил.

— Совсем скоро состоится поединок между Александром Волковым и Сергеем Павловичем в рамках UFC. Кого ты видишь фаворитом в этом бою?

— Не знаю, кто выиграет, потому что пацаны тренировались очень долго друг с другом, очень много спаррингов провели, очень много провели раундов борьбы. Но я думаю, что бой будет проходить в стойке. Возможно, Серега может попасть, потому что Саня пропускает такие удары боковые размашистые, оверхенды, и Серега Павлович — он как раз такие удары бьет. У него правый удар такой жесткий, и может ударить размашисто. А так — кто как подготовится друг к другу, может, кто-то кому-то какие-то сюрпризы преподнесет. Конечно, бой интересный будет.

— В полуфинале PFL Олег Попов встретится с Валентином Молдавским. Какие в команде сейчас настроения в связи с этим?

— Да никакие, пусть пацаны выходят. Когда подписывались в Гран-при, они же понимали, что кто-то с кем-то может выйти драться. У Валька там травма есть такая нормальная. Не знаю, сможет, не сможет он выступать. Сегодня он у врача, и я думаю, в ближайшее время будет информация. А так реально пацаны подписывались в Гран-при — должны были быть готовы к этому.

Фото из соцсетей Вадима Немкова

— Ты в Гран-при не подписался, но если бы ты понимал, что можешь встретиться со своими одноклубниками, ты бы согласился на такой шаг?

— Тут еще момент, например, мы с Валентином тренируемся с 2015 года вместе — девять лет. Олег Попов вроде бы у нас в команде, но он редко приезжает на сборы. Мы провели вместе, наверное, пару сборов всего лишь. И то это было в том году и в позапрошлом. Да, мы там из одной команды, но все равно Олег не так часто посещает наши сборы. Но вот с Вальком, конечно, не хотелось бы драться, потому что мы реально очень много спарринговали вместе, очень много ездили на бои, помогали.

— А новости по твоему следующему бою есть сейчас?

— Новостей вообще никаких нет, потому что Бэйдер вроде как снимается в каком-то кино, с ним боя не будет пока. А кого-то другого в PFL никак не дают. Так что новостей нет, ждем.

— Ты нацелен именно на Бэйдера? Не рассматриваешь другие варианты?

— Там других вариантов нет просто-напросто. Я бы подрался с кем угодно, уже так хочется подраться, выйти в клетку, подготовиться. Надоело бездельничать дома. После боя прошло где-то две недели — я уже готов был. Когда бой прошел без весогонки, без нагрузки на организм, без травм, без критично пропущенных ударов, я уже готов был через две недели начать новую подготовку, и через полтора месяца готов был выйти подраться. Тем более у меня так и получилось: я приехал домой, съездил с Витей, бой перенесли, мне пришлось уехать домой, потом сразу же, практически через 10 дней после боя, начал помогать готовиться пацанам — Валику Молдавскому и Сереге Билостенному. Я приехал, с ними работал две с половиной недели, спарринговал, боролся. И я мог бы с пацанами даже на турнире подраться, но не дали никого, и до сих пор не дают.