Баскаков объяснил, почему нужно было ставить пенальти в ворота «Ахмата» в матче с ЦСКА

Член Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Юрий Баскаков проанализировал действия арбитра Сергея Иванова в матче шестого тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» — ЦСКА (0:3). Он отметил, что ворота хозяев нужно было назначить 11-метровый.

ЦСКА обратился в комиссию с просьбой оценить работу Иванова в эпизоде с решением не назначать 11-метровый удар в ворота «Ахмата» на 66-й минуте матча.

«В матче «Ахмат» — ЦСКА арбитр принял ошибочное решение продолжить игру, — сказал Баскаков Баскаков на видео, опубликованном в Youtube-канале РФС. — Защитник «Ахмата» совершает фол по неосторожности с достаточно значительной интенсивностью и ударяет нападающего по ноге в попытке сыграть в мяч. К сожалению, по объективным причинам на этом матче отсутствовал ВАР, который обязан вмешаться в такой ситуации. На взгляд экспертной комиссии, это ошибочное решение арбитра. Он был обязан назначить 11-метровый удар за фол по неосторожности».

Полное видео с разбором спорных моментов доступно здесь.