Кафельников — о поражении сборной Украины: «Бросил смотреть после 0:2»

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на разгромное поражение сборной Украины от Румынии в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 (0:3).

«Я бросил смотреть после счета 2:0. Ничего не думаю, там уже за меня все сказали. С такой игрой они из группы не выйдут», — сказал Кафельников «СЭ».

Сборная Румынии (3 очка) возглавила группу E. Украина (0) опустилась на последнее место в квартете. В следующем матче Украина 21 июня сыграет со Словакией, а Румыния на день позже встретится с Бельгией.