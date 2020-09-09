Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала ошибочным решение арбитра Сергея Иванова не назначать пенальти в ворота «Ахмата» в матче 6-го тура с ЦСКА (0:3), сообщает официальный сайт РФС.

По версии ЭСК, на 66-й минуте в отношении игрока армейцев Константина Кучаева совершен «фол по неосторожности значительной интенсивности». Защитник ударил Кучаева по ноге при попытке сыграть в мяч.

Отмечается, что на игре не использовалась система VAR, поэтому решение арбитра не могло быть исправлено.

В игре 5-го тура «Краснодар» — ЦСКА (1:1) Владислав Безбородов не назначил пенальти в ворота армейцев на 9-й минуте после падения Маркуса Берга. Данное решение признано верным.

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что небольшой контакт в ногах между нападающим и защитником в борьбе за мяч не явился причиной падения нападающего «Краснодара» Маркуса Берга в штрафной площади ЦСКА.

По мнению комиссии, решение о назначении 11-метрового удара должно быть основано на очевидном нарушении, в противном случае судье необходимо позволить футболистам продолжить игру", — пояснили в РФС.

Также в РФС признали верным решение Кирилла Левникова засчитать гол в ворота «Химок» в игре 6-го тура с «Ротором» (1:1).

«Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что контакты руки и мяча такого рода не являются основанием для отмены гола, — говорится в сообщении. — В игровом эпизоде с участием игрока «Ротора» Ильи Жигулева происходит рикошет мяча от разрешенной части руки, закрытой рукавом футболки.

В последовавшем за ним игровом эпизоде с участием футболиста «Ротора» Зурико Давиташвили имеются признаки игры рукой, и гол, забитый таким образом должен быть отменен, если мяч коснулся руки игрока, забившего гол, или руки его партнера незамедлительно.

В данной атаке между последним касанием мяча руки и голом проходит более 12 секунд, при этом атака развивается на протяжении более чем 60 метров, что никак не может свидетельствовать о незамедлительно полученном преимуществе одной из команд от контакта руки и мяча".