Казарцев, Сухой и Москалев временно отстранены от судейства

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), а также судьи Владимир Москалев и Алексей Сухой, обслуживавшие матч 5-го тура «Ротор» — «Спартак» (0:1) отстранены.

— Судьи Казарцев (работал с Еськовым на матче Спартак — Сочи), Сухой (ошибся на матче Ротор-Спартак) и Москалев (ВАР Ротор-Спартак) отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча, — приводит Нобель Арустамян у себя в Telegram-канале слова Хачатурянца. — Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии — решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.

Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалев отстранены на месяц.