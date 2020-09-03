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Казарцев, Сухой и Москалев временно отстранены от судейства

12:22
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Василий Казарцев, работавший на матче 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2), а также судьи Владимир Москалев и Алексей Сухой, обслуживавшие матч 5-го тура «Ротор» — «Спартак» (0:1) отстранены.

— Судьи Казарцев (работал с Еськовым на матче Спартак — Сочи), Сухой (ошибся на матче Ротор-Спартак) и Москалев (ВАР Ротор-Спартак) отстранены из-за грубых ошибок, повлиявших на результат матча, — приводит Нобель Арустамян у себя в Telegram-канале слова Хачатурянца. — Эти решения были приняты по итогам заседания экспертно-судейской комиссии — решения которой являются окончательными, туда входят авторитетные российские эксперты и известные европейские.

Казарцев отстранен от судейства до 10 октября, далее он будет обслуживать матчи ФНЛ. В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в РПЛ. Сухой и Москалев отстранены на месяц.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/246

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