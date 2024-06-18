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Сегодня, 11:34

Семин — о словах Кварацхелии: «Он так много тренировался, что приходилось выключать свет!»

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова своего бывшего футболиста Хвичи Кварацхелии. Грузин в блоге на The Player's Tribune написал, что во время выступлений за «Локомотив» он жил на базе в глухом лесу, где по ночам не было света.

«Он так много тренировался, что приходилось выключать свет! А вообще-то у «Локомотива» прекрасные условия. Поэтому Хвича добился больших результатов», — сказал Семин «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Хвича Кварацхелия в &laquo;Локомотиве&raquo; (2019 год). Хвича вспомнил Россию: «Жил в страшном месте на базе. Только я и служба безопасности, вокруг собаки»

Хвича Кварацхелия
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Наполи
Юрий Семин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 16
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Динамо

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Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
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Кирилл Гоцук

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