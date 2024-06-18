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Гуренко: «Если ЦСКА готов платить такие деньги за Шуманского, значит знают для чего берут»

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о потенциальном переходе форварда «Ариса» Артема Шуманского в ЦСКА.

«Молодой игрок, перспективный. Хорошая скорость, хороший удар, но это чисто перспектива, не более того. Для решения больших задач ему еще нужно время, и все будет зависеть от того, как он себя проявит. Кроме того, что у него есть хорошие задатки, больше ничего сказать не могу. Обсуждать сумму я не могу. Если ЦСКА готов платить за него такие деньги, значит они знают, для чего его берут», — сказал Гуренко.

Ранее издание 24SportsCY сообщало, что сумма трансфера составит чуть более 1,5 миллиона евро.

В прошедшем сезоне 19-летний игрок провел за «Арис» 17 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermerkt оценивает стоимость белорусского игрока в 400 тысяч евро.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Гуренко
ФК Арис (Лимасол)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
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 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
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